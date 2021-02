Sabatini sulla Lazio: "Non ci si può presentare con Patric e Musacchio a queste gare"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di Canale 5 nel dopo gara di Lazio-Bayern Monaco di Champions League ha parlato così della sfida: “Il Bayern non ha voluto infierire nella ripresa e gli faccio i complimenti. Per quanto riguarda la Lazio credo che in queste condizioni non poteva fare molto di più. Però fossi nella società mi interrogherei su quanto fatto in sede di mercato. Non ci si può presentare a questa gara con Patric e Musacchio titolari".