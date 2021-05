Sampdoria, contatti con Giampaolo per la panchina: piace anche D'Aversa

Chi prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria? Come si legge sule pagine de La Gazzetta dello Sport, Ferrero pensa ad un ritorno al passato e ci sono stati i primi contatti con Marco Giampaolo. L'ex Torino non è l'unico in corsa per la panchina blucerchiata: piace anche Roberto D'Aversa, mentre fra gli emergenti si fanno i nomi di Dionisi e Zanetti.