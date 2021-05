Sampdoria-Roma 2-0, le pagelle: Silva festeggia, Tonelli svetta. Dzeko amaro, Fonseca a fondo

Risultato: Sampdoria - Roma 2-0

45’ Silva; 65’ Jankto

SAMPDORIA

Audero 7 - Sempre puntuale nelle uscite sui traversoni che arrivano dal fondo. Dà sicurezza alla retroguardia. Nella ripresa neutralizza un calcio di rigore a Edin Dzeko con un guizzo da gatto tenendo a distanza la Roma.

Bereszynski 6,5 - Si frappone a Bruno Peres e non gli permette di spingere dalla sua parte. Accompagna l’azione quando serve disputando una partita attenta.

Tonelli 7 - Di testa le prende tutte. Svetta sempre per andare ad anticipare gli attaccanti della formazione giallorossa. Salva nella prima frazione di gara su Borja Mayoral.

Colley 6,5 - Si integra bene con Tonelli, calcola sempre bene il tempo dell’intervento con un solo rischio nella prima frazione di gara con l’occasione capitata sui piedi di Dzeko.

Augello 6,5 - Più frizzante rispetto al suo collega di reparto in avanti. Fa vedere delle buone giocate sulla corsia di sinistra. Bene anche la fase di non possesso lasciando pochi spunti agli avversari.

Damsgaard 6 - Quando si accende fa vedere lampi di classe. Cala un po’ nella seconda fazione di gara ma il ragazzo è uno dei prospetti più interessanti della formazione blucerchiata (dall'80'Candreva sv).

Adrien Silva 7 - Rientra in campo dal primo minuto e festeggia il suo primo gol nel nostro campionato con una conclusione chirurgica su assist di Thorsby che non lascia scampo a Fuzato. Ingenuo solo quando crea il rigore poi sbagliato da Dzeko (dall'84'Ekdal sv).

Thorsby 7 - Solito dinamismo per fare il pressing per arginare le azioni giallorosse e recuperare palloni, da uno di questi nasce il vantaggio di Adrien Silva. Impegna Fuzato con una conclusione ravvicinata non facile da indirizzare.

Jankto 7 - Si dà molto da fare sulla corsia di sinistra aiutando molto Augello nella fase difensiva. Trova la rete del raddoppio scattando sul filo del fuorigioco e superando Fuzato con un tocco ravvicinato.

Verre 6,5 - Gioca da raccordo fra il centrocampo e l’unica punta che è Gabbiadini, aiutando anche il pacchetto arretrato sugli attacchi della Roma. Prova uno squillo nel primo tempo, nella ripresa serve a Jankto la palla del 2-0 (dal 72' Ramirez 6 - Poco più di venti minuti ordinati per il trequartista blucerchiato).

Gabbiadini 6 - Claudio Ranieri lo schiera unica punta. Si muove bene dettando i passaggi ai compagni. Peccato per quell’occasione nel primo tempo dove forse avrebbe potuto far qualcosa di più (dal 72' Keita Balde 6,5 - Si presenta con una conclusione dalla distanza, propiziata da un suo recupero, che impegna Fuzato. Ci prova anche nel finale ma il portiere giallorosso si ripete).

Allenatore: Ranieri 7 - Martella i suoi con l’intensità quando devono difendere e con il fraseggio palla a terra quando si attacca. Successo importante casalingo per i suoi al termine di un’ottima prestazione. E adesso l’assalto alla capolista senza pensieri e con la mente libera.

ROMA

Fuzato 5,5 - Debutta in questa Serie A, e all’inizio si distingue nella sicurezza delle uscite. Pronto sul primo tentativo che gli arriva contro, ma un passaggio rivedibile causa l’1-0 doriano. Nessuna colpa invece sul raddoppio di Jankto.

Mancini 5,5 - Il malinteso con Smalling nel tenere alta o meno la linea difensiva sul lancio filtrante di Verre provoca il raddoppio blucerchiato. Fino a quel momento era stato tra i meno peggio. Prova a rifarsi conquistando il rigore che però Dzeko spreca.

Smalling 5,5 - Gabbiadini troppo spesso è lasciato solo alla sua mercè: quando succede ha vita facile. Sicurezza in quanto a posizionamento, non lo è però in occasione del raddoppio blucerchiato, visto che tiene in gioco Jankto.

Kumbulla 5 - Stagione all’insegna degli infortuni: si rivede tra i titolari ma già nel primo tempo soffre qualche acciacco. Partecipa attivamente al gol di Silva, scivolando goffamente sul passaggio di Fuzato (dal 64’ Ibanez 5,5 - Prende il posto di Kumbulla dopo un rapido riscaldamento: arriva subito il raddoppio blucerchiato, senza sue colpe. Quando entra Keita lo manda in sofferenza).

Santon 5,5 - Seconda partita di fila da titolare dopo non aver giocato per mesi: offre un bel pallone a Mayoral ma soffre quasi sempre la gamba più pimpante di Augello. Fonseca gli preferisce l’energia di Karsdorp per il finale (dal 69' Karsdorp 6 - Entra in campo e, di fatto, tre minuti dopo la partita della Roma finisce in anticipo. Quantomeno evita di crollare).

Villar 5,5 - Le belle prestazioni di inizio stagione da qualche settimana a questa parte sono ormai solamente un ricordo lontano e anche stasera conferma l’impressione. Troppi palloni giocati sotto ritmo, senza il piglio e i guizzi che ne avevano contraddistinto l’avvio giallorosso (dall’82’ Darboe s.v.).

Cristante 5,5 - Numerose imprecisioni in costruzione, dopo essere stato ammonito nel primo tempo rischia più volte nel corso di una ripresa nella quale è sembrato però in lieve crescita sul piano del palleggio. Finale da osservatore delle imprese altrui come tutti gli altri.

Peres 5 - I primi 45’ sono da codice rosso: Damsgaard ha vita facile sulla corsia di sua competenza, ed ogni volta che lo punta lo salta o crea comunque apprensioni. A determinarne l’insufficienza, poi, un contributo quasi inesistente in fase d’appoggio.

Mkhitaryan 5,5 - Si nasconde per buona parte del primo tempo, riemergendo però nel finale con un tocco delizioso che manda in porta Dzeko: il bosniaco non ricambia. Rimane l’unica gemma in una partita che è più che altro specchio delle difficoltà recenti sue e della sua squadra.

Mayoral 5,5 - Prima occasione del match sui suoi piedi, ma tarda nella battuta e Tonelli lo chiude. Colpisce molto meglio dieci minuti dopo, ma il centrale di casa gli dice ancora di no. Sfortunato perché un gol gli viene annullato per centimetri, ma è troppo discontinuo (dal 69’ Pastore 6 - Non ha colpe: manca dal palcoscenico da un po’, almeno con continuità, e nel corso di tre minuti ecco la botta mortale del rigore sbagliato da Dzeko).

Dzeko 4 - Ha voglia di far ricredere gli scettici e si vede già dai primi palloni, da come li tocca. Due volte gli annullano un gol, un altro se lo mangia a fine primo tempo. A metà ripresa l’enorme chance su rigore, ma manca anche quella facendosi ipnotizzare. Se sono titoli di coda, sono amari.

Allenatore: Fonseca 5 - Si gioca la carta doppio centravanti dall’inizio per scacciare la brutta aria che tira. Dopo un primo tempo equilibrato però i soliti errori individuali condannano i suoi a subire l’1-0. All’intervallo non cambia: lo stesso vale per la musica e l’andamento del match. La Samp raddoppia, la barca Roma va a fondo a suon di gol annullati e occasioni mancate. Dopo il rigore di Dzeko, poi, sparisce del tutto dal campo.