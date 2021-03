Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Sanabria con Belotti, Ranieri sceglie Gabbiadini

vedi letture

Alle ore 15 scendono in campo Sampdoria e Torino nel programma della 28^ giornata di Serie A. Se per i padroni di casa la partita, così come la classifica attuale, è tranquilla, discorso diverso per i granata che devono cercare di approfittare degli stop già ufficializzati delle sfidanti più a ridosso nella corsa salvezza. Ufficializzate le formazioni ufficiali: Ranieri, privo solo dello squalificato Ramirez, opta per una Samp col suo solito 4-4-2 in cui in mezzo ci sono Thorsby ed Ekdal e non Silva. Sulle fasce Jankto e Candreva fanno accomodare in panchina Damsgaard, davanti Gabbiadini ha la meglio su Keita Balde e affianca Quagliarella dal 1'. In casa Torino, invece, scelta sofferta in attacco nel 3-5-2 di Nicola: posta l'inamovibilità di un leader quale Belotti, la scelta su chi va ad affiancarlo nel tandem offensivo iniziale è ricaduta sul paraguayano Sanabria, preferito al recente match winner Zaza. Solita difesa, Ansaldi e Vojvoda sulle fasce, in mezzo tanta sostanza con Rincon, Mandragora e Gojak.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Allenatore: Ranieri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Allenatore: Nicola.