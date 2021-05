Sarri alla Lazio, un altro tassello del domino delle panchine (quasi) a compimento

vedi letture

Mancano ancora tante squadre nel valzer delle panchine, col domino tutto da completare. Però, dopo che ha cambiato la concittadina Roma, dopo che tra le big solo Atalanta e Milan hanno resistito, ecco che la Lazio si appresta a virare comandante. Simone Inzaghi sarà ufficiale a breve come nuovo allenatore dell'Inter, così Claudio Lotito ha aperto un casting. Da Sergio Conceicao ad André Villas Boas fino a Vincenzo Italiano e John van der Brom, tanti i nomi contattati ma un pallino fisso. Maurizio Sarri. Contatti in corso in questi istanti con Igli Tare per limare gli ultimi dettagli anche del progetto tecnico, si prospetta un triennale da 4 milioni di euro per l'allenatore toscano. Che la Juventus libera col pagamento di una penale da 2,5 milioni di euro.