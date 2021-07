Sarri: "Spalletti, in bocca al lupo. A Napoli mi sono divertito, ma è dura. ADL? Non semplice"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportitalia, Maurizio Sarri ha speso parole al miele per il Napoli (“Dove mi sono divertito? Al Napoli. E gli ultimi mesi al Chelsea”), ma anche fatto un augurio molto particolare a Luciano Spalletti, nuovo allenatore dei partenopei: "Sinceramente nell'ultimo periodo non l'ho sentito. Ha l'esperienza giusta per gestire qualsiasi tipo di squadra in qualsiasi situazione. In bocca al lupo, a Napoli è dura. ADL? Non è un presidente semplice, ma i risultati li porta".

