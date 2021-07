Sarri su Immobile, Muriqi e Caicedo: "C'è spazio per due, abbiamo un centravanti di troppo"

Muriqi, Immobile e Caicedo. La Lazio ha tre centravanti, sono troppi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha risposto così: "Se ci fanno giocare in dodici ne metto due (ride, ndr). Quando la Lazio è venuta a parlare con me, abbiamo detto che bisognava cambiare qualche giocatore. In rosa c'è posto per due attaccanti centrali, vedremo cosa succederà sul mercato".

