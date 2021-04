Sassuolo, anche Muldur out con la Roma: utilizzato stesso criterio utilizzato per Ferrari e Locatelli

vedi letture

Non ci sarà neanche Mert Muldur nella sfida tra Sassuolo e Roma in programma per domani. Il club nerovarde ha infatti adottato lo stesso criterio utilizzato per Ferrari e Locatelli e in via precauzionale non convocherà il giocatore, visti i casi di positività nella Nazionale turca.