Sassuolo avanti al 45' con Raspadori: il Genoa protesta con il VAR per il gol annullato a Zajc

Si chiude la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Sassuolo avanti 1-0 contro il Genoa. Prima azione pericolosa al terzo minuto con la tradizionale manovra avvolgente del Sassuolo che libera Toljan al cross basso per Raspadori che da pochi passi centra Perin. Al nono ci prova Zapata dalla distanza ma la conclusione del difensore centrale rossoblu viene alzata sopra la traversa da Consigli. La partita si sblocca al quarto d’ora con un recupero di Chiriches che innesca Traoré. Il numero 23 neroverde serve centralmente per Raspadori che supera Perin. La formazione di De Zerbi spinge sull’acceleratore e due minuti più tardi Berardi calcia con potenza chiamando Perin alla parata sulla sua sinistra.

Proteste rossoblu - Il Genoa reagisce e colpisce in ripartenza con Destro che pesca la testa di Zajc. Il centrocampista rossoblu gira di testa alle spalle di Consigli con Mariani che inizialmente assegna la rete. Il direttore di gara di Aprilia viene però richiamato dal VAR, dove c’è il signor Pairetto di Nichelino, per un intervento dello stesso attaccante rossoblu ai danni di Locatelli che viene giudicato irregolare. Gol annullato e vibranti proteste rossoblu. Al 40’ percussione di Ferrari che parte dalla sua area fino a quella rossoblu e, complice anche un rimpallo, trova una conclusione che per non impensierisce Perin. Nel recupero del primo tempo, una ripartenza del Sassuolo porta Berardi alla conclusione in porta ma il pallone è centrale e viene bloccato da Perin.

