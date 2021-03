Sassuolo, Carnevali blinda De Zerbi: "Vogliamo trattenerlo per almeno altre due stagioni"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a pochi minuti dalla sfida con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "L'Europa è un'ambizione del mister e della società, che già dall'inizio era tra i nostri pensieri. L'Europa è un obiettivo difficile perché davanti ci sono squadre più forti, ma dobbiamo giocarcela. L'anno scorso siamo ottavi e vorremmo quantomeno pareggiare questo piazzamento, poi se dovessimo arrivare più avanti e quindi in Europa sarebbe una grande soddisfazione".

Cosa significano per voi le 100 panchine in A di De Zerbi?

"Per me ha un significato importante perché vuol dire che la scelta di un allenatore giovane ha detto che siamo lungimiranti. E' un tecnico di gran qualità e prospettiva e può ambire ai grandi club, ma la nostra volontà è andare avanti con lui perché possiamo crescere ancora insieme".

Quindi nel vostro progetto c'è almeno un'altra stagione con De Zerbi?

"Anche più di una".