Sassuolo, De Zerbi: "Qualcuno ha subito l'aver perso terreno dalle prime sette"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Verona, ha parlato anche dell'ultimo periodo dei suoi: "Nell'ultimo periodo, al di là del fatto che abbiamo pagato a caro prezzo la condizione fisica di giocatori che spostano nella nostra squadra, in qualche partita siamo stati sfortunati così come siamo stati fortunati in qualche partita all'andata e io lo dicevo, il fatto di allontanarci dal treno delle 7 qualcuno lo ha subito, inconsciamente. Ora dobbiamo riprenderci, dobbiamo essere bravi a fare qualche vittoria di fila perché poi potremmo vedere le cose come le vedevamo a gennaio".