Sassuolo, mister De Zerbi nei guai: Caputo e Berardi fuori con la Roma

Problemi per Roberto De Zerbi in vista della ripresa del campionato e di un mese di aprile ricco di sfide per il Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, preoccupano le condizioni di Berardi e Caputi, tornati malconci dalla Nazionale. I due giocatori difficilmente recupereranno per la sfida di sabato con la Roma. Azzardato pensare all'Inter, gara in programma mercoledì 7 aprile.