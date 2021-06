Serie A, lunedì 7 giugno nuova assemblea dei club: attese proposte sul nuovo format

Nuova assemblea per i venti club di Serie A. Si terra lunedì 7 giugno 2021 alle 11,30 in seconda convocazione all’Hotel Hilton Milan di Milano. Particolarmente attese le comunicazioni dell’amministratore delegato, da capire se verteranno attorno alla proposta di modifica del format la cui formulazione è stata demandata allo stesso De Siervo nell’ultimo consiglio di lega. Di seguito i temi all’ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente

3. Comunicazioni AD.

4. “Paracadute retrocesse” della stagione sportiva 2020/2021.

5. Invito a presentare offerte diritti audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa pacchetti esclusivi per il territorio italiano, per il triennio 2021/2024.

6. Offerta al mercato diritti audiovisivi del campionato di Serie A pacchetti non esclusivi per il territorio italiano, per il triennio 2021/2024.

7. Nuovi slot gare del campionato Serie A 2021/2022.

8. Destinazione Fondo Multe per il finanziamento di iniziative sociali.

9. Accordo di sponsorizzazione del campionato Serie A, delle competizioni Primavera e della eSerie A per il triennio 2021/2024.

10. Nomina di un rappresentante della Lega nel consiglio direttivo del settore giovanile scolastico, nel consiglio direttivo del settore tecnico, nella divisione calcio femminile Serie A.

11. Nomina di due membri dell’Organismo di Vigilanza.

12. Elezione di un componente supplente del Collegio dei Revisori.

13. Elezione di un Consigliere di Lega indipendente.

14. Varie ed eventuali.