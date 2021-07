Settimana importante per la Juventus. Da Perin al rinnovo di Chiellini, tanti i temi caldi

vedi letture

Non solo Cristiano Ronaldo e Manuel Locatelli. Secondo Tuttosport la settimana che si è appena aperta potrebbe essere importante anche per diversi altri giocatori della rosa bianconera: fra questi c'è Mattia Perin. Per Allegri e la Juventus sarà lui il vice Szczesny, ma l'ex Genoa vorrebbe giocare con continuità. Da qui il possibile addio, anche se la Juventus visto il contratto in scadenza nel 2022 accetterà solo proposte per l'addio a titolo definitivo. Daniele Rugani, in attesa di capire eventuali novità, si presenterà al ritiro della Continassa del 14 luglio, Merih Demiral continua ad avere mercato così come Mattia De Sciglio. Chiusura con Giorgio Chiellini: per il quotidiano, la firma sul rinnovo fino al 2022 è imminente.