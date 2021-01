Si è sbloccato Muriqi! Colpo di testa del kosovaro, la schiena di Colombi fa 2-1 Lazio

Si è sbloccato bomber Vedat Muriqi in casa Lazio, anche se il gol verrà assegnato al portiere Colombi (autogol quindi): colpo di testa violentissimo del kosovaro su ennesimo cross da sinistra, la palla sbatte sul palo, poi sulla schiena di Colombi e infine gonfia la rete. Per i biancocelesti il vantaggio in extremis dovrebbe tradursi con il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia.