Skorupski positivo, apprensione per Zielinski: era suo compagno di stanza in nazionale

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna e della Polonia, è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro della nazionale di questo periodo. E adesso in casa Napoli non può che esserci apprensione per Piotr Zielinski. I due, infatti, sono stati compagni di stanza finché non s'è saputo che l'estremo difensore ha contratto il virus, almeno stando a quanto mostrato tramite le Instagram Stories negli ultimi giorni. Sperando che il centrocampista azzurro abbia ancora gli anticorpi (ha già avuto il Covid-19 nel mese di ottobre), si attendono notizie ufficiali in tal senso.