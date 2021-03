sondaggio Inter, torna il +6 sul Milan. È fuga decisiva per lo Scudetto?

Inter, è fuga decisiva per lo Scudetto? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, aperto dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Parma. La squadra di Antonio Conte ha confermato i sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, grazie al successo sull'Atalanta, la settima vittoria consecutiva in campionato dei nerazzurri. È davvero così? Queste le opzioni.

1) Sì, sei punti sulla seconda sono tanti ed è la squadra più forte

2) No, il Milan resta ancora in corsa

3) No, la Juventus ha una gara in meno e non mollerà fino alla fine

