Sono i giorni di Dybala: è tornato a disposizione della Juve di Allegri. Ora il summit per il rinnovo

E' tornato oggi Paulo Dybala a disposizione della Juventus. Ferie terminate per la Joya e nuova vita con Massimiliano Allegri in panchina. Però c'è sempre il tema del contratto in scadenza nel 2022 a pesare sul domani del numero 10 argentino. Dopo il grande gelo della scorsa stagione, adesso le trattative tra Jorge Antun e Federico Cherubini paiono destinati a prendere il via. Dybala è soddisfatto del ritorno di Allegri ma c'è da trovare un'intesa economica che al momento manca.

Perderlo a scadenza è un'eventualità che la Juventus non vuole contemplare. Per questo andrà forte sul rinnovo, con l'alternativa, al momento non considerata, di un addio in estate. Ci sarà però da discutere e trattare sul contratto: la Juventus ripartirà dall'offerta di 10 milioni più bonus. Dall'estero non stanno arrivando proposte da capogiro per l'argentino e questo peserà anche sulla bilancia della decisione del giocatore. Con la sensazione che la firma sia ora più vicina.