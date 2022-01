Spezia, Agudelo al settimo cielo: "Segnare qui è una soddisfazione che non so spiegare"

Kevin Agudelo ha commentato ai microfoni di DAZN il successo colto stasera contro il Milan, grazie anche al suo gol, che ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Leao: "Facciamo sempre grandi prestazioni con il Milan, sono contento per la squadra: abbiamo sofferto nel primo tempo, non siamo stati lucidi, nel secondo è andata meglio. Far gol qui è una soddisfazione enorme che non posso spiegare, spero di continuare su questa strada".