Spezia, tra scadenze e non riscatti anche in questa estate sarà rivoluzione

In attesa di capire chi sarà il nuovo ds dello Spezia, dopo l'addio con Mauro Meluso, la società ragiona sul mercato che sarà, che in casa ligure vedrà parecchi movimenti. Sono tanti, infatti, i giocatori che lo Spezia perderà dalla scorsa stagione, tra contratti in scadenza e mancati riscatti dopo i prestiti: Agudelo, Chabot, Marchizza, Dell'Orco, Mattiello, Agoumé e Pobega torneranno nei club di provenienza, così come Nahuel Estevez, su cui si ragiona per un riscatto che però pare sempre più lontano. Da capire anche che ne sarà di Diego Farias, anch'egli arrivato in prestito in Liguria e su cui si sta ragionando. In attacco anche Roberto Piccoli tornerà all'Atalanta, nonostante lo Spezia abbia il desiderio di trattenerlo almeno per un altro anno in Liguria e proverà ad imbastire una nuova trattativa con i bergamaschi. Daniele Verde è stato riscattato, Riccardo Saponara potrebbe restare in Liguria, mentre sono ancora in bilico tutti i giocatori che andranno in scadenza tra un paio di settimane.

La priorità della società è il rinnovo di Matteo Ricci, 27 anni, autore di un grande campionato in cui è riuscito anche a conquistare la convocazione in Nazionale: su di lui sono tanti i club interessati, dalla Samp alla Fiorentina, ma Vincenzo Italiano potrebbe essere la carta vincente per trovare un accordo sul rinnovo. Più difficile, invece, la permanenza di Galabinov e di Acampora, mentre è un rebus il possibile rinnovo di Terzi. Vicino al rinnovo, invece, Simone Bastoni, che ha il contratto in scadenza nel 2022: il terzino dovrebbe restare dopo la grande stagione disputata. Da capire il futuro di Giulio Maggiore, prezzo pregiato, che ha il contratto in scadenza nel 2023: o rinnoverà quest'estate o il rischio cessione sarà elevato. Tante operazioni per lo Spezia, che come la scorsa stagione dovrà fare gli straordinari sul mercato, con la differenza che, questa volta, il tempo per ricostruire la squadra è molto di più rispetto alle tre settimane della scorsa annata.