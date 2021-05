Supercar Ronaldo: per Tuttosport un cambio di stagione. Ne ha 24, in garage ne vanno solo 10

Un consueto cambio stagionale. Così Tuttosport descrive il trasloco di sette auto di lusso di proprietà di Cristiano Ronaldo, che ha fatto rumore nei giorni scorsi. Il quotidiano torinese rimarca infatti come il portoghese della Juventus possegga 24 supercar e le faccia girare per godersele tutte. Nel suo garage torinese, infatti, ne vanno “soltanto” dieci. Non soltanto una manutenzione di routine, insomma, ma un vero e proprio cambio di stagione. La più preziosa tra questi gioielli? La Bugatti Centodieci, realizzata in edizione limitata (dieci esemplari) e dal valore di 8 milioni di euro al netto delle tasse.