Tanto agonismo, qualche occasione e un gol annullato: 0-0 all'intervallo fra Genoa e Spezia

Si va al riposo al "Ferraris" con Genoa e Spezia ferme sul punteggio di 0-0 in un match equilibrato e combattuto. Il primo sussulto è dei padroni di casa con un colpo di testa da posizione ravvicinata di Destro che termina di poco sul fondo. Al 12’ il Genoa avrebbe la palla del vantaggio con Provedel che scivola nella sua area piccola ma Destro calcia a vuoto vanificando un’occasione più che ghiotta. Lo Spezia prova a pungere con Gyasi che viene imbeccato da Pobega ma l’attaccante aquilotto viene murato sul più bello da Criscito con un grande intervento. Al 25’ ancora ospiti in avanti con Bastoni che scodella un pallone al centro dove si accende un flipper ma né Gyasi né Nzola riescono a ribadire verso la porta di Perin.

Segna Pandev ma il VAR annulla Al 27' il Grifone sfiora il vantaggio: Zappacosta si avventa su un passaggio orizzontale errato della retroguardia spezzina e calcia a giro ma Provedel si distende sulla sua sinistra. Alla mezz’ora il Genoa trova il gol del vantaggio con Pandev che interviene in estirada e ribadisce in rete una respinta corta di Provedel. Il direttore di gara, richiamato dal VAR, va a rivedere l’episodio al monitor e decide di annullare la rete per un intervento di Destro sull’estremo difensore spezzino giudicato falloso. Il tasso di agonismo in campo è altissimo con le due squadre che non lesinano colpi proibiti e lo testimonia il fatto che gli ammoniti all’intervallo sono quattro, due per parte. Prima del riposo il Genoa sfiora il vantaggio con Zappacosta, imbeccato magistralmente da Badelj, che però calcia alto a tu per tu con Provedel.

