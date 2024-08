Tchaouna: "Felipe Anderson? Ha scritto la storia della Lazio, ma non sento le pressioni"

Giornata di presentazioni in casa Lazio, con le conferenze stampa dei nuovi arrivati Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares. In particolare, a presentare Loum Tchaouna c'è anche il ds del club, Angelo Fabiani: "Tchaouna rientra in quella tipologia di calciatore giovane, ragazzo promettente e speriamo che Roma lo illumini ancora di più. Siamo molto soddisfatti a portarlo alla Lazio. Siamo stati la sua prima scelta in tempi non sospetti e questo ha fatto sì che si potrebbe materializzare l'accordo. Tanti altri lo volevano", le parole riportate dall'edizione on line del Corriere dello Sport.

Le parole di Tchaouna

"Sono soddisfatto di essere qui con voi. Sono molto felice e spero di raggiungere nuovi traguardi insieme, spero molto presto. Sono un giocatore combattivo. Cerco di fare un gioco veloce. Essere qui come compagno di squadra è diverso dall’essere un avversario. Ho già incontrato la Lazio ed è stato unico. L’ambiente è molto combattivo e sono felice di essere qui perché posso progredire sia dal punto di vista tecnico che tattico".

La possibile convocazione della nazionale francese: "Ho giocato l'Europeo Under 19, sono stato felice di giocare, mi ha permesso di esprimermi e misurare contro squadre internazionali. Giocare nella Lazio mi permette di avvicinarmi ai livelli che voglio".

Tcahouna conclude parlando di Felipe Anderson: "Lui ha scritto la storia della Lazio, siamo due giocatori diversi, penso che potrei fare meglio oppure no, oggi non sento queste pressioni. Gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson".