tmw 1000 tifosi della Roma a Ciampino. Cresce l'attesa per l'arrivo di Lukaku

vedi letture

La Roma è pronta a piazzare il colpo Romelu Lukaku e in casa giallorossa cresce l'attesa per l'arrivo del giocatore nella Capitale. Sono già 1000 i tifosi presenti all'aeroporto di Ciampino ad attendere il belga, per quello che sarà un bagno di folla già annunciato per l'ex attaccante dell'Inter che dopo un'estate molto complicata ha scelto la Roma, dopo la trattativa fiume di ieri a Londra tra la dirigenza al gran completo e il Chelsea.

Le cifre dell'affare

Lukaku arriva in prestito oneroso (più di 5 milioni, compresi i bonus) per un anno, guadagnerà circa 9 milioni ma non andranno tutti a lui perché nello stipendio saranno comprese anche le commissioni. La Roma pagherà l’ingaggio (ridotto rispetto a un anno fa) di Big Rom da settembre, luglio e agosto saranno a carico del club inglese.

Clausola e... Abraham

Nella serata di ieri, la Roma ha chiuso l'accordo con il Chelsea in modo da far rientrare l'affare nei paletti del Fair Play finanziario. Inoltre, il club giallorosso ha lasciato che fosse il diretto interessato a sistemare le sue pendenze con il Chelsea: gli stipendi estivi pagati dai Blues e, soprattutto, l’inserimento di una clausola da 37 milioni di sterline (circa 43 milioni di euro) valida per il prossimo anno. Se Lukaku farà bene, sarà la Roma a decidere se investire tale cifra su di lui. Da considerare anche che 40 milioni era più o meno il valore dato a Tammy Abraham prima dell’infortunio. Su di lui il Chelsea aveva un diritto di recompra, quindi le vicende dei due attaccanti tra un anno potrebbero essere in qualche modo intrecciate.