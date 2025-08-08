Lukaku su De Bruyne: "Si è già integrato molto bene. Di Napoli gli avevo detto due cose"

Romelu Lukaku, nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche dell'amicizia di lungo corso col suo nuovo compagno di squadra Kevin De Bruyne. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo parlato solo due volte, la mia relazione con lui non è basata sul calcio ma a livello umano. Ci conosciamo da bambini, avevamo 13 anni, abbiamo esordito nello stesso anno, la nostra carriera ha corso per un po' insieme. Ora giocarci insieme ogni giorno è bello, era capitato solo con Mourinho al Chelsea, eravamo piccoli, eravamo anche nello stesso appartamento. Lui si è integrato molto bene nella squadra".

Su cosa gli ha detto di Napoli.

"Che abbiamo una bella squadra con uomini veri e tifosi eccezionali. Poi lui l'ha visto personalmente. Ora capisce anche un po' di italiano, è molto intelligente. Poi noi parliamo già dalla scuola 3-4 lingue. Si sta trovando molto bene, mi aspetto tanto da lui".

Sul mercato spaziale per confermarsi.

"Si inizia da zero, dobbiamo dimostrare che siamo cresciuti, servirà un bel ritiro, bisogna allenarsi bene per crescere di condizione. Stiamo andando forte, alla fine ci saranno tante squadre in lotta per lo scudetto, sarà una bella sfida".

Sulle sconfitte e i pareggi in amichevole.

"Chi non vince non è contento, è normale, ma alla fine dobbiamo guardare in avanti e migliorare tutti gli aspetti. Abbiamo ancora tante partite da giocare, cambierà la situazione".