Raspadori saluta il Napoli: "Orgoglioso di 2 Scudetti in 3 anni. Qui non sono mai stato solo"

Raspadori saluta il Napoli: "Orgoglioso di 2 Scudetti in 3 anni. Qui non sono mai stato solo"
Oggi alle 18:53Serie A
di Tommaso Maschio

Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire”.

Inizia così il saluto social di Giacomo Raspadori al Napoli dopo la cessione a titolo definito all’Atletico Madrid formalizzata nella giornata odierna: “Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. - prosegue l’attaccante classe 2000 - Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliù”.

Raspadori lascia il Napoli dopo 109 presenze e 18 reti in tre stagioni con cui ha contribuito alla vittoria di due Scudetti.

