Ufficiale

Un difensore dal Milan al Genoa, depositato in Lega Serie A il contratto di Albè

Un difensore dal Milan al Genoa, depositato in Lega Serie A il contratto di Albè
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 19:22Serie A
di Dimitri Conti

Per un difensore che si appresta a lasciare il Genoa per il Milan, il belga Koni De Winter, ce n'è un altro che nei giorni scorsi ha fatto lo stesso percorso ma in direzione opposta. Si tratta di un giovanissimo terzino, il classe 2007 italo-congolese Salem Albè che lascia i rossoneri a titolo definitivo e si accasa al Grifone, dove giocherà con la squadra Primavera. Il contratto del trasferimento è stato depositato nei giorni scorsi in Lega Serie A.

