TMW Fiorentina, proposta per il rinnovo di Mandragora senza grandi rialzi. Ecco perché

Mentre la squadra della Fiorentina lavora in campo per trovare i giusti automatismi con il ritorno di Stefano Pioli in panchina, la dirigenza dei toscani continua a muovere le pedine per dare forma alla rosa da consegnare al nuovo, vecchio allenatore. E tra i giocatori sui quali rimane da scrivere almeno una pagina di futuro, quello più prossimo, ci si imbatte anche in Rolando Mandragora.

Il centrocampista classe 1997 è all'ultimo anno di contratto con la Fiorentina, al netto della presenza di un'opzione di rinnovo automatico fino al 2026 che si attiva dopo un certo numero di partite, e da qualche settimane sono iniziate le interlocuzioni tra le parti per definire il nuovo vincolo di Mandragora con i toscani in maglia viola. Secondo quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha deciso di portare avanti anche in via ufficiale una proposta di rinnovo per Mandragora, pur senza prevedere grandi incrementi nella cifra annuale da riconoscere al centrocampista.

Almeno per il momento è l'unica vera via che può perseguire la Fiorentina, dovendo pure fare i conti con un monte ingaggi che necessita di essere abbattuto rispetto alla cifra attuale, nella quale sono inclusi anche alcuni giocatori in esubero, come chi è rientrato dai prestiti e non è stato risistemato altrove. Finché questo alleggerimento sugli ingaggi non sarà effettivo, la Fiorentina avrà in un certo senso anche le mani legate.