Napoli, si riflette sul ritorno di Elmas per rinforzare il reparto offensivo

Dopo un anno e mezzo fra RB Lipsia, con cui ha collezionato appena 22 presenze, e Torino, dove si è rilanciato negli ultimi sei mesi con quattro reti in 14 gare, per Eljif Elmas potrebbe esserci un ritorno a Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti il club azzurro starebbe riflettendo sul suo acquisto per rinforzare il reparto degli esterni offensivi da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Il classe ‘99 aveva vestito la maglia partenopea dal 2019/20, quando era stato prelevato dal Fenerbahce in Turchia, al 2023/24 mettendo a segno 19 reti in 189 presenze, contribuendo con sei reti in 36 presenze alla vittoria del terzo Scudetto del Napoli nel 2022/23.

Il rilancio degli ultimi sei mesi con i granata dunque potrebbe permettere al calciatore della Macedonia del Nord - 69 presenze e 13 gol con la Nazionale - di tornare a vestire la maglia dei Campioni d'Italia e mettersi alle spalle l'amara parentesi tedesca.