Lukaku ricorda: "Istanbul l'ho vissuta molto male per un anno. Ma ora guardiamo avanti"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha ricordato la finale di Champions League ad Istanbul persa con l'Inter: "L’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose (sull’Inter , ndr), ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci.

Cosa mi ha dato fastidio dopo Istanbul? Tu vedi delle cose, ma se la gente non sa la verità è un’altra storia, non si può capire perché ho fatto delle scelte...Nella mia carriera, ogni volta che ho detto la verità è stata vista come una cosa scomoda. E ora voglio evitare polemiche.

Un voto alla prima stagione col Napoli? Volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto".