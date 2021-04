tmw A breve la firma di Ibrahimovic col Milan: è arrivato in sede. Ci sono Gazidis e Maldini

Ci siamo: il Milan sta per definire anche formalmente la firma sul nuovo contratto di Zlatan Ibrahimovic. Vi abbiamo raccontato le cifre , ovvero 7.5 milioni più bonus per una stagione, adesso lo svedese è arrivato in sede. Prima di lui già presenti sia Ivan Gazidis che Paolo Maldini. E' il tempo per nero su bianco.