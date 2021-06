tmw Aspettando il confronto con Mourinho: Pastore e l'estate dell'addio alla Roma

A un anno dalla scadenza del contratto, Javier Pastore è pronto a lasciare la Roma. Il trequartista argentino in questo momento non ha ancora avuto un contatto diretto con José Mourinho dopo l'insediamento nella Capitale dello Special One. E anche per questo motivo, non s'è ancora mosso concretamente sul mercato.

Le possibilità non mancano. Con prospettive diverse, con ingaggi diversi, il Qatar la MLS o il ritorno in Sud America sono tutte ipotesi valide. Oggi però serve prima un ulteriore passaggio, ovvero un confronto col nuovo allenatore che deve comunicargli le sue intenzioni. Se gli dirà che non rientrerà nei piani della Roma, allora comincerà a muoversi concretamente sul mercato.