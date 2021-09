tmw Commisso: "Creato un bel gruppo, tutti i ragazzi sono molto felici di essere alla Fiorentina"

vedi letture

Da Coverciano, in cui riceverà il 41° Premio Rocco, ha parlato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Come ha già detto Barone viviamo tutto un giorno alla volta. I ragazzi hanno creato un bellissimo gruppo, oggi sono stato con loro al Viola Park e ho visto che sono tutti molto felici di essere in questa squadra".