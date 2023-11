tmw Da Lautaro a Dimarco, Marotta sui rinnovi: "Se non sarà nel 2023, li faremo a inizio 2024"

Nel corso del suo intervento a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk", l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha risposto anche ad una domanda sulle tante trattative aperte per i rinnovi dei contratti dei big della squadra di Simone Inzaghi. Da Lautaro a Dimarco, da Mkhitaryan a Dumfries, tanti i giocatori che potrebbero presto mettere nero su bianco il prolungamento.

Sono previsti rinnovi dei giocatori entro la fine del 2023?

"Non abbiamo scadenza precise, sono prolungamenti dove esistono due attori che intendono finalizzare in modo positivo. Se non sarà per la fine del 2023, sarà per l'inizio del 2024".