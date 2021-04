tmw Felipe Melo: "CR7 leggenda della Juve e del calcio, chi lo ha criticato si sciacqui la bocca"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TMW, il campione brasiliano Felipe Melo ha commentato anche le pesanti critiche ricevute da Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juve: "Come si fa a criticare CR7? Cristiano e Messi sono i migliori calciatori che ho visto giocare in tutta la mia vita. Parliamo di un campione, di una bandiera, di una leggenda non solo della Juve, ma del calcio mondiale. Cristiano è storia, non si può mettere in discussione uno come lui. La Serie A è fortunata ad averlo, chi lo attacca dovrebbe sciacquarsi la bocca".

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale di TMW a Felipe Melo!