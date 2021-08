tmw Fiorentina, visite in corso per Lirola col Marsiglia: firmerà un quadriennale

Visite mediche in corso per Pol Lirola in questi minuti le visite mediche con il Marsiglia che anticipano il momento della firma sull'accordo di quattro anni che il giocatore firmerà in giornata. Nella foto, il giocatore in compagnia dei suoi agenti appena atterrati in Francia: