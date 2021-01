tmw Gomez via dall'Atalanta, è un arrivederci? L'agente: "Certi amori non finiscono"

In partenza con il Papu Gomez per Siviglia, il procuratore dell'ormai ex capitano dell'Atalanta Giuseppe Riso ha così commentato l'operazione che porterà il calciatore argentino nel club andaluso: "E' una operazione diversa, è una operazione dove ci sono di mezzo i sentimenti, e va oltre gli aspetti economici e le solite operazioni. C'è una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu e Gomez che ama l'Atalanta e la famiglia Percassi. Però, è andata così lui è contento e tutti sono contenti. Questi sono amori che non finiscono mai".

E' un arrivederci con Bergamo?

"Vediamo, certi amori non finiscono".

La famiglia resterà a Bergamo?

"Si, stanno organizzando".

Quando le firme?

"Stasera o domani, adesso vediamo".