tmw Il Lille vuole Ranieri per il dopo Galtier. Trattativa in corso con l'ex tecnico della Samp

Il Lille, fresco di vittoria di Ligue 1, cerca l'erede di Christophe Galtier. Una ricerca che sta portando il club francese a provare a stringere per un grande nome d'esperienza come Claudio Ranieri. Dopo l'addio alla Sampdoria, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il tecnico del miracolo Leicester sarebbe in trattativa col LOSC. Niente ancora di definitivo ma la volontà delle parti di portare avanti la trattativa concretamente per provare a trovare una quadra.