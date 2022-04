tmw L'arrivo allo Stadium della squadra di Allegri: "Juve, Juve...". Tanti cori e applausi

Circa 15 minuti dopo l'Inter, ecco l'arrivo della Juventus allo Stadium per il derby d'Italia che andrĂ in scena stasera, a partire dalle 20.45. "Juve, Juve...", il coro dei tanti tifosi presenti dinanzi allo stadio: canti e applausi per i bianconeri, ecco il video.