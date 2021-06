tmw L'Inter vuole cedere Pinamonti: 5 club interessati, ma tutti puntano al prestito

L'Inter e le cessioni da definire in vista del prossimo 30 giugno. Oltre ad Achraf Hakimi, senza dubbio la partenza più importante, il club nerazzurro è al lavoro per definire anche altre uscite, a titolo definitivo. Il club nerazzurro ha dato anche il via libera alle cessioni di due dei giovani più promettenti sotto contratto, ovvero Sebastiano Esposito (2002, nell'ultima stagione tra SPAL e Venezia) ed Andrea Pinamonti (1999, nell'ultima stagione vice-Lukaku).

Per Pinamonti nelle ultime settimane diverse richieste, dall'Hellas Verona al Cagliari passando per il Venezia, la Salernitana e il Bologna. I 5 club interessati a tesserare Pinamonti, ad oggi, non pensano però a un acquisto a titolo definitivo, ma in prestito, magari con diritto di riscatto. Non solo: Pinamonti ha un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione e quindi dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio.