tmw Lazio, in corso la seconda parte di visite per Hysaj. L'ex Napoli ad un passo dalla firma

Dopo le visite di questa mattina presso il Lazio Lab di Formello, Elseid Hysaj è arrivato da pochi minuti alla clinica Paideia per la seconda parte di test. L'esterno classe '94 - svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio - sarà poi pronto per firmare il contratto (quadriennale, ndr) con la Lazio che permetterà al giocatore di riabbracciare Maurizio Sarri in panchina.