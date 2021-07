tmw Lo Monaco: "Gonzalez gran colpo viola. La Roma non sia succursale portoghese"

vedi letture

Pietro Lo Monaco nel corso del suo intervento al TMW News ha parlato anche di altri temi come ad esempio di Nico Gonzalez, talento argentino acquistato dalla Fiorentina: "E' un ottimo calciatore, un attaccante esterno che gioca a destra e sinistra. Può destabilizzare le difese col suo dribbling e la sua velocità. E' un grandissimo colpo anche alla luce del fatto che è stato preso un tecnico votato al gioco e al 4-3-3; in questo sistema Nic può trovare la sua collocazione migliore. Si farà valere".

Your browser does not support the video tag

Lo Monaco: "Nico Gonzalez grandissimo colpo viola. La Roma non sia colonia portoghese"