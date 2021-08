tmw Napoli, Luperto assente all'allenamento pomeridiano. Fatta per l'approdo all'Empoli

Gennaro Tutino e Sebastiano Luperto non sono in campo per l’allenamento del pomeriggio del Napoli di Luciano Spalletti, ancora impegnato nel ritiro di Castel di Sangro: una novità assoluta per il difensore, che passerà a breve all'Empoli, mentre una conferma per l'attaccante, vicino all'accordo con il Parma.