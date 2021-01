tmw radio De Biasi: "Gomez né a Napoli né a Roma: ci sono Insigne e Mkhitaryan"

vedi letture

Intervenuto ieri ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Gianni De Biasi, oggi ct dell'Azerbaigian, ha parlato anche delle possibili future destinazioni di Gomez: "Non è facile, non so dove lo vedrei perché a Roma ad esempio c'è Mkhitaryan che fa il ruolo lì, la Juve ne ha in abbondanza, nel Napoli vedo Insigne...".

A Roma perché no?

"Mkhitaryan gioca lì, ha un grande feeling col gol e con tutti quanti. Certo, avere il Papu in più, per così dire, è un'arma. Certo, l'Atalanta non lo darà a concorrenti dirette per la corsa alla Champions".