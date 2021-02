tmw radio Pasqualin: "Dzeko per Sanchez era senza senso, ci guadagnava l'Inter"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'avvocato e procuratore di lungo corso Claudio Pasqualin ha parlato anche del potenziale scambio tra Inter e Roma con protagonisti Sanchez e Dzeko, poi non ultimato: "In altri tempi quei tre milioni non sarebbero stati un problema... Al di là della particolarità della situazione che vive un'Inter in vendita, tra virgolette, dico che ho sempre pensato che fosse un'operazione senza alcun senso".

Un bene quindi non averla fatta?

"Ma sì, tifassi Inter sarei rammaricato perché avrei fatto un bel colpo. Tra i due credo ci avrebbero guadagnato loro...".