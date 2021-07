tmw radio Sconcerti: "La Juventus oggi è una Inter con i debiti ripianati"

Mario Sconcerti ai microfoni di 'TMW Radio' ha commentato la prima conferenza stampa di Federico Cherubini come capo dell'area sportiva della Juventus. Cherubini ha tratteggiato una sessione di calciomercato all'insegna della continuità: "In un momento come questo i 400 milioni sono l'effetto della pandemia ma i 300 di ricapitalizzazione a fine 2019 no. La forza della Juventus è evidente. L'aumento di capitale si fa o per rinvestire o per ripianare. Questo è stato fatto per ripianare, quindi credo che non sarà fatto per il mercato. La differenza tra Juventus e Inter è che la Juve è un'Inter con debiti ripianati".

