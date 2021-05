tmw Roma, Fonseca ai titoli di coda: oggi colloquio a Trigoria col suo agente e Pinto

Paulo Fonseca a Trigoria col suo procuratore Marco Abreu nel giorno libero della Roma, all'indomani del ko contro la Sampdoria. Il tecnico portoghese, che non verrà confermato per la prossima stagione, quest'oggi ha avuto un lungo colloquio con Tiago Pinto, della durata di circa 50 minuti. Non è previsto alcuno stravolgimento immediato, le parti proseguiranno insieme per le prossime quattro partite e poi si separeranno. Ecco il video del nostro inviato.