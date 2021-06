tmw Spezia, e adesso? Via all'era Pecini. E in panchina Giampaolo o Maran. Poi Farioli

E' di oggi la separazione ufficiale tra Vincenzo Italiano e lo Spezia. Una società, quella ligure, che adesso si appresta a cambiare, dopo averlo fatto in dirigenza con l'addio di Mauro Meluso dal ruolo di ds. Sta per iniziare ufficialmente l'era di Riccardo Pecini come uomo mercato del club di Platek: domani l'annuncio, l'ex dirigente che è stato uomo di scouting e di mercato in Sampdoria ma anche già direttore generale dell'Empoli e chief scout del Monaco, si muoverà poi per la panchina. E i nomi sono due: Marco Giampaolo e Rolando Maran. Con entrambi sono vivi i contatti, l'idea tattica sembra già designata e adesso lo Spezia sta cercando di capire i margini per provare a chiudere con uno dei due. In terza battuta c'è sempre l'idea affascinante dello Spezia di affidarsi a uno dei più promettenti del panorama internazionale come l'italiano Francesco Farioli, ora in Turchia al Karagumruk.