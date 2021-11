Tolisso verso l'addio al Bayern. Dall'Inghilterra: sarà sfida a tre fra Inter, Juventus e Tottenham

Corentin Tolisso è uno dei prossimi grandi parametri zero del mercato internazionale. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza al termine della stagione col Bayern Monaco e ad oggi non sembrano esserci spiragli per il rinnovo.

Per questo il Daily Mail torna a parlare del suo futuro lontano dalla Germania, con tre squadre che si starebbero contendendo la sua firma, a giugno a zero o a gennaio versando un indennizzo al Bayern Monaco: oltre al Tottenham di Antonio Conte, anche Inter e Juventus sarebbero pienamente in corsa.