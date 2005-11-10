Che tonfo il Venezia: ultimissimo a 0 punti dopo 45 milioni di euro spesi sul mercato

Che tonfo il Venezia: ultimissimo a 0 punti dopo 45 milioni di euro spesi sul mercatoTMW
Dimitri Conti
Il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa e difficilmente poteva essere altrimenti, considerando che dopo le prime 6 giornate di Serie A la casella del punti raccolti dai lagunari recita un desolante 'zero'. La volontà di proporre un gioco ambizioso non è mancata, ma non ha portato a risultati concreti. E come sempre capita, a farne le spese è l'allenatore.
I soldi investiti aumentano la delusione
Il tonfo del Venezia in questo avvio di stagione però assume proporzioni maggiori se si pensa agli sforzi compiuti in estate dalla società per dotarsi di un'ossatura competitiva per la Serie A. Il club arancioneroverde non si è risparmiato, mettendo sul piatto del calciomercato estivo ben 45 milioni di euro per gli acquisti, a fronte di incassi inferiori, di poco superiori alla trentina di milioni. Con il colpo più costoso, il centravanti Akor Adams, che fin qui ha convinto solo a tratti, mettendo a segno giusto un gol in quasi 500 minuti in campo.
Di seguito dunque tutte le spese fatte dal Venezia per gli acquisti nel calciomercato estivo 2026, per un totale di 44,6 milioni di euro di esborso:
Akor Adams (A) dal Siviglia per 16 milioni di euro
Albion Rrahmani (A) dallo Sparta Praga per 7,5 milioni di euro
Armel Bella-Kotchap (D) dall'Hellas Verona per 7 milioni di euro
Redouane Halhal (D) dal Mechelen per 5 milioni di euro
Kornel Lisman (A) dal Lech Poznan per 2,5 milioni di euro
Ale Gomes (D) dal Saragozza per 2 milioni di euro
Bartol Franjic (D) dal Wolfsburg per 1,3 milioni di euro*
Mattia Compagnon (A) dalla Juventus per 1 milione di euro*
Lorenzo Berardi (A) dal Pescara per 1 milione di euro
Pasquale Mazzocchi (D) dal Napoli in prestito per 500mila euro
Matias Moreno (D) dalla Fiorentina in prestito per 500mila euro
Lorenzo Montipò (P) dall'Hellas Verona per 300mila euro
Rufai Mohammed (D) dall'Elfsborg in prestito
Simon Sohm (C) dalla Fiorentina in prestito
Toni Fernandez (A) dal Barcellona in prestito
Thierry Correia (D) svincolato
Juan Jesus (D) svincolato
Toma Basic (C) svincolato
Thorir Johann Helgason (C) svincolato
Federico Tavernaro (C) svincolato
Alessio Pozzi (P) dalla Vis Pesaro
Matteo Vitrotti (D) dalla Juventus
Bakary Camara (A) dall'Udinese