Che tonfo il Venezia: ultimissimo a 0 punti dopo 45 milioni di euro spesi sul mercato

Il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa e difficilmente poteva essere altrimenti, considerando che dopo le prime 6 giornate di Serie A la casella del punti raccolti dai lagunari recita un desolante 'zero'. La volontà di proporre un gioco ambizioso non è mancata, ma non ha portato a risultati concreti. E come sempre capita, a farne le spese è l'allenatore.

I soldi investiti aumentano la delusione

Il tonfo del Venezia in questo avvio di stagione però assume proporzioni maggiori se si pensa agli sforzi compiuti in estate dalla società per dotarsi di un'ossatura competitiva per la Serie A. Il club arancioneroverde non si è risparmiato, mettendo sul piatto del calciomercato estivo ben 45 milioni di euro per gli acquisti, a fronte di incassi inferiori, di poco superiori alla trentina di milioni. Con il colpo più costoso, il centravanti Akor Adams, che fin qui ha convinto solo a tratti, mettendo a segno giusto un gol in quasi 500 minuti in campo.

Di seguito dunque tutte le spese fatte dal Venezia per gli acquisti nel calciomercato estivo 2026, per un totale di 44,6 milioni di euro di esborso:

Akor Adams (A) dal Siviglia per 16 milioni di euro

Albion Rrahmani (A) dallo Sparta Praga per 7,5 milioni di euro

Armel Bella-Kotchap (D) dall'Hellas Verona per 7 milioni di euro

Redouane Halhal (D) dal Mechelen per 5 milioni di euro

Kornel Lisman (A) dal Lech Poznan per 2,5 milioni di euro

Ale Gomes (D) dal Saragozza per 2 milioni di euro

Bartol Franjic (D) dal Wolfsburg per 1,3 milioni di euro*

Mattia Compagnon (A) dalla Juventus per 1 milione di euro*

Lorenzo Berardi (A) dal Pescara per 1 milione di euro

Pasquale Mazzocchi (D) dal Napoli in prestito per 500mila euro

Matias Moreno (D) dalla Fiorentina in prestito per 500mila euro

Lorenzo Montipò (P) dall'Hellas Verona per 300mila euro

Rufai Mohammed (D) dall'Elfsborg in prestito

Simon Sohm (C) dalla Fiorentina in prestito

Toni Fernandez (A) dal Barcellona in prestito

Thierry Correia (D) svincolato

Juan Jesus (D) svincolato

Toma Basic (C) svincolato

Thorir Johann Helgason (C) svincolato

Federico Tavernaro (C) svincolato

Alessio Pozzi (P) dalla Vis Pesaro

Matteo Vitrotti (D) dalla Juventus

Bakary Camara (A) dall'Udinese